Что планируют россияне до "рождественского перемирия": эксперт предупредил о хитрой ловушке

Военные эксперты обращают внимание, что Путин, объявив так называемое "рождественское перемирие", приказал прекратить огонь 6 января с 12.00. Появились предположения, что, начиная с утра, россияне могут осуществлять массированный обстрел, прекратить его в полдень, а затем, когда ВСУ откроют ответный огонь, обвинить Украину в обстрелах.

Такое мнение высказал в комментарии ТСН.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Мы же говорим о россиянах. Они могут начать массированный удар, а затем заявить, что продолжается перемирие. Могут сделать это для того, чтобы не было ответа. Все это, на мой взгляд, прежде всего, провокация. Никакого перемирия не должно быть", - говорит он.

Кроме этого, Коваленко прокомментировал информационный вброс о том, что перемирие объявлено, якобы, из-за того, что в оккупированный Донецк хочет приехать Путин. Такие сообщения появились сегодня в некоторых Telegram-каналах.

"Очень странная информация. Путин еще та напуганная крыса", — сказал Коваленко, подчеркивая, что такой визит практически невозможен.

Напомним, сегодня стало известно, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу о прекращении огня по всей линии боевого столкновения в Украине на Рождество.

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