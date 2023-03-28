Что помогает ВСУ держать город-крепость Бахмут: Сырский дал исчерпывающий ответ

Украинские военные держат Бахмут благодаря героизму и профессиональности, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностям оружия.

Об этом на своей странице в соцсети написал Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По его словам, наши военные "удерживают крепость Бахмут вопреки разным срокам и прогнозам".

“Знание врага и самого себя открывает путь к победе. Поэтому мы тщательно изучаем его уязвимости, чтобы эффективно применять наши силы. Успешная стратегия всегда состоит в умении обращать себе в пользу любую ситуацию”, — подчеркнул Александр Сырский.

Также он подчеркнул, что сейчас наша главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу.

Напомним, что Вооруженные силы Украины могут провести контратаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но существенно отодвинуть войска России можно только за счет полномасштабного контрнаступления.

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