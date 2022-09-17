Что помогло успешному контрнаступлению на Харьковщине и сколько еще будет продолжаться война: экс-послы США дали ответ

Успешному контрнаступлению в Харьковской области способствовало то, что российские войска были деморализованы из-за плохого руководства в армии, неадекватных цепочек поставок и отсутствия реальной подготовки к отпору, с которым они столкнулись в Украине со стороны как военных, так и гражданских.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua заявил экс-посол США в Украине Джон Гербст.

Его коллега – бывший посол США в Украине Стивен Пайфер добавляет, что в Харькове украинские военные показали способность удивить врага, а затем воспользовались преимуществом этой неожиданности благодаря разумной тактике и мотивированным войскам.

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"Разгром российских войск отразил их слабые стороны: плохое руководство, плохую тактику и немотивированных солдат с низким моральным духом. Эти проблемы могут быть достаточно распространены среди российских сил в Украине", — подчеркнул Пайфер.

Джон Хербст в свою очередь заявил, что пока поддержка Украины со стороны США и Запада не будет уменьшаться, Украина победит в этой войне.

"Если эта помощь останется на действующем уровне, война может продолжаться долго, до того дня, когда российское руководство поймет, что не может выиграть. Если бы США дали Украине все оружие, которое она просит, война могла бы закончиться гораздо быстрее", — резюмировал он.

Отметим, что 8 ноября в США пройдут промежуточные выборы, на которых будут полностью переизбраны нижняя палата Конгресса (Палата представителей) и треть членов Сената. Вероятно, что после выборов контроль над Палатой представителей перейдет от демократов к республиканцам.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Фариду Закарии для СNN, что Украина нуждается в помощи США в освобождении своих территорий от российских оккупантов, ведь страна является лидером по объемам поддержки нашего государства. Зеленский сообщил, что он слышит месседжи о том, что представители Республиканской партии могут меньше поддерживать Украину, чем демократы. Тем не менее, он хочет верить, что двухпартийная поддержка все же останется.

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