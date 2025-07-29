Что поможет Украине изменить ход войны: аналитик Sky News ответил

Два варианта изменения течения войны в Украине / © Associated Press

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Военный аналитик Sky News Майкл Кларк назвал две важные вещи, которые могут помочь Украине переломить ход войны.

Об этом он написал в своей рубрике на Sky News, где отвечает на вопросы читателей.

Первый фактор — достижение территории оккупированного Крыма на расстояние артиллерийского поражения.

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По мнению эксперта, если бы ВСУ смогли из артиллерии наносить удары по Крыму, это помогло бы перенести борьбу непосредственно к 800 000 россиян, переехавших на захваченный полуостров с 2014 года.

Он напомнил, что с 2022 года Крым выступал в роли плацдарма для сил Путина.

«Но если бы украинцы смогли сделать Крым нежизнеспособным, им не пришлось бы туда наступать. Если бы они были достаточно близки, чтобы сделать его нежизнеспособным как для российских жителей, так и для российских военных, это было бы существенным событием, это стало бы стратегическим переломным моментом», — говорит Кларк.

Это может быть таким ударом для России, что Путин может рассмотреть вопрос о прекращении огня, говорит Кларк.

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Вторая вещь, которую могла бы сделать Украина — это перерезать сухопутный мост между Донбассом и юго-востоком Украины.

«Если бы они смогли перерезать этот сухопутный мост и действительно разделить российские силы по обе его стороны, это также стало бы большим стратегическим переломным моментом», — добавляет аналитик.

Российская стратегическая победа

Для Москвы большой победой был бы захват большого города, такого как Харьков или Сумы, говорит Кларк.

«Это был бы стратегический прорыв для россиян, если бы они это сделали», — отметил он.

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Хотя россиянам было бы важно захватить некоторые из тактически ценных населенных пунктов вблизи линии фронта, Кларк говорит, что большой город, который попадет под контроль России, имел бы действительно большое значение.

Ранее Майкл Кларк заявил, что война в Украине может продолжаться до конца XXI века.