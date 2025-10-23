Что поможет Украине выиграть войну: военный ответил

Дрон

Беспилотники стали неотъемлемой частью боевых действий, однако Украина не способна выиграть войну против РФ только благодаря БПЛА. Эксперт пояснил, что на самом деле решающий для победы, и смогут ли РЭБы и «лазерные пушки» остановить дроны.

Об этом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Он подчеркнул, что ни одно техническое средство само по себе не приносит победы. Решающим фактором остаются люди.

«Войну не выиграют ни автоматы, ни пулеметы, ни пушки, ни дроны, ни что-либо другое из технических средств. Войну выиграют живые люди. Войну выигрывает люд. Войну выигрывает цивилизация. Вот о чем нужно помнить», — сказал командир «Ахиллеса».

В то же время Федоренко подчеркнул, что дроны навсегда сменили поле боя и уже забрали на себя ключевую часть задач в разведке и нанесении ударов. И эта роль, по его словам, в будущем не уменьшится.

Он ответил скептикам, прогнозирующим конец эры БПЛА из-за появления новых средств противодействия.

«Есть много скептиков, которые говорят о том, сейчас появятся лазерные пушки, РЭБы поставят, что все упадет. Но где есть противодействие, там появляется и действие», — отметил командир.

Он пояснил, что это означает постоянную модернизацию, в частности, систем связи и управления, поэтому беспилотники продолжат работать.

Главным вызовом для Украины Федоренко считает необходимость удерживать технологическое первенство. Он подчеркнул, что в этой гонке нужно действовать на опережение.

«Очень важно не выпасть из динамической моторной лодки технических инноваций и технологического первенства. Мы должны работать сегодня позавчера», — добавил Федоренко.

Напомним, пресс-офицер 100-й отдельной механизированной бригады Сергей Хоминский выразил мнение, что увеличение количества мотивированных новобранцев в ВСУ может кардинально улучшить ситуацию на фронте.

Он отметил, что главное преимущество армии РФ — это численность личного состава; враг постоянно подводит новые подразделения вместо уничтоженных и «проблемы с живой силой у врага мы не чувствуем». Пресофицер отметил необходимость активизации мобилизационных процессов в Украине.

«Если завтра под нашими ТЦК будет стоять 500 тысяч новобранцев, то через неделю Путин объявит о капитуляции — это я гарантирую», — заявил Хоминский, добавив, что массовая готовность украинцев защищать страну сделает продолжение войны бессмысленным для врага.