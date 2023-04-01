Что может измениться в законах о мобилизации: демобилизация, повестки в мессенджерах, реестр уклоняющихся

Рассказываем, какие инициативы предлагают депутаты в законах о мобилизации и вручении повесток военнообязанным

В марте депутаты Верховной Рады работали над законодательными актами, касающимися мобилизации и военнообязанных.

Реформы ВЛК

Группа народных депутатов подготовила законопроект 9154, которым предусмотрены изменения в статью 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении. В законопроекте идет речь об увеличении количества учреждений, при которых можно создать ВЛК. Раньше ВЛК можно было создавать при территориальных центрах комплектования (военнокоматах) и медицинских заведениях сектора безопасности и обороны. Согласно законопроекту ВЛК предлагают формировать и за счет государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Помимо увеличения количества военно-врачебных комиссий, их будут реформировать по направлениям цифровизации, чтобы снизить нагрузку на членов комиссии и упростить бюрократические процедуры.

Вицепремьер Михаил Федоров подтвердил намерение ввести электронный документооборот и автоматизировать процессы, таким образом реформировать военно-врачебные комиссии.

Зарегистрирован законопроект о демобилизации через полтора года службы

В марте в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении сроков военной службы по призыву во время мобилизации (№ 9142 от 24.03.2023).

Автором законопроекта является народный депутат Алексей Гончаренко, который предлагает внести изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» и предоставить граждане, которые проходят военную службу и были мобилизованы с момента введения военного положения, право служить не более 18 месяцев с момента призыва. Предлагается, что демобилизация через 18 месяцев будет добровольной, чтобы каждый боец мог сам решать служить дальше или нет.

Также нардеп предлагает внести изменения в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и предоставлять отсрочку от призыва на пять лет демобилизованным и отслужившим максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.

Следует отметить, что в декабре 2022 года президент Владимир Зеленский отклонил подобное предложение в петиции в его адрес.

Повестки через мессенджеры — будут ли

Информирование военнообязанных украинцев о том, что им нужно явиться в ТЦК из-за отправки повесток с помощью цифровых технологий, может стать реальностью.

Из-за большого количества внутренне перемещенных лиц в Украине этот вопрос стал актуальным, считает член комитета Верховной Рады по национальной обороне, безопасности и разведке, представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

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База мобильных номеров мужчин призывного возраста практически сформирована, есть «технические возможности убедиться, что повестка была доставлена онлайн», отметил Вениславский в эфире телемарафона 29 марта.

Пока говорить, что уже есть законопроект еще преждевременно. Как отметил Вениславский, "Мы сейчас в комитете работаем нам вопросами совершенствования системы мобилизации, подготовки и оповещения о получении повестки".

Законодательством предусмотрено, что повестки должны вручать человеку лично, что существенно усложняет работу военнослужащих из-за несовершенных баз данных, нехватки ресурсов и массовой внутренней миграции населения.

Реестр уклоняющихся от мобилизации в Украине

По словам Вениславского, сейчас депутаты работают над законопроектом о реестре ухилянтов. Соответствующий законопроект, по его словам, будет подготовлен через 1-2 месяца.

Идея законопроекта следующая — если военнообязанный явился в территориальный центр комплектования по вызову по повестке дважды подряд, то ТЦК может с помощью реестра обнародовать его личные данные. Если военнообязанный обратится в ТЦК, информацию о нем из реестра изъят.

Публикация персональных данных может стать одним из общественных давлений на уклоняющихся и заставить их явиться в ТЦК.

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