Что прилетело по складу в Торопце Тверской области: эксперт высказал наиболее рациональную версию

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп уверен, что для взрыва было достаточно даже незначительного боеприпаса, запустившего цепную реакцию.

Удар по складу с боеприпасами в Торопке Тверской области оказался чрезвычайно эффективным, и сейчас раздаются разные версии, чем именно его атаковали, в частности, рассматривается вариант западных ракет. Однако военный обозреватель из Израиля Давид Шарп считает, что эта версия не соответствует действительности.

Об этом эксперт сказал в комментарии "24 канала".

Военный обозреватель напомнил, что Украина ранее получила кассетный вариант ATACMS с дальностью поражения 165 километров, с помощью которого удалось эффективно ударить по аэродромам в Бердянске и Луганской области. Однако в Торопце вряд ли случилась похожая история. По его словам, если бы было известно, что с первым ударом удалось уничтожить бетонные укрытия, тогда можно говорить о ракетах.

Давид Шарп отметил, что многие боеприпасы на этом складе находились в примитивных укрытиях или вообще снаружи, следовательно, для взрыва достаточно даже незначительного боеприпаса, который запустит цепную реакцию – и это вполне мог быть обычный дрон.

"Предполагаю, что началось все с поражения слабо укрепленных ангаров. Это наиболее рациональная версия. Мог прилететь и обычный беспилотник, которые часто по России запускают. Там 10-20 килограммов взрывчатки. Попадание в хранилище. И до свидания", — подчеркнул эксперт.

Напомним, в ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России БпЛА атаковали склад боеприпасов. Там возник мощный пожар. Огонь и черный дым были видны в нескольких сотнях метров. В 2018 году в городе был построен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

По информации СНБО, на складе в Торопце россияне хранили ракеты и создавали запас северокорейских KN23.

После атаки БпЛА на склад с ракетами в Торопце произошли землетрясения.

Появились новые видео из Торопца Тверской области РФ

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