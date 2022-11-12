Что происходило ночью в Херсоне перед входом ВСУ: у оккупантов была паника и хаос

Накануне входа украинской армии русские войска бежали из Херсона, у них была паника. Для побега они использовали любые способы – кто пешком, кто на лодках через Днепр.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов у себя на ютуб-странице.

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"Да, действительно, русские войска всю ночь убегали и переправлялись на левый берег, как могли. Использовали лодки, плоты, катера. Они пытались перевозить технику на каких-то катерах. Мы по возможности обстреливали их. И соответственно, баржи переворачивались, техника и российские солдаты тонули. Там была ситуация хаоса и паники. А еще была детонация. Российские войска пытались сорвать всю ту технику, которую оставляли. Всю ночь были слышны взрывы. Могли детонировать боеприпасы. Они пытались все взорвать (вооружение — ред.) гремело, срывалось. Утром мосты были взорваны. Что-то пытались вывезти, что-то бросали и взрывали, тонули лодки вместе с россискими солдатами. Крайняя ночь была горячей и шумной для жителей Херсона", — заметил Жданов.

Относительно Антоновского моста военный эксперт считает, что его взорвали все же российские войска. Как он пояснил, было разрушено два-три пролета моста, а это говорит, что была заложена взрывчатка. Такие повреждения не могли быть из-за атаки HIMARS.

Освобождение Херсона

11 ноября стал историческим для Украины. В этот день украинская разведка объявила, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.

Жители Херсона с большой радостью встречали украинских военных. В Сети появились многочисленные фото и видео. На улицах города появилось немало сине-желтых флагов. Херсоне празднуют освобождение от оккупантов второй день.

12 ноября президент Владимир Зеленский объявил о деоккупации 60 населенных пунктов Херсона.

Зеленский об освобождении Херсона: Так будет в Геническе, в Мелитополе, на Донбассе и в Крыму

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