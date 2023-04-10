Что происходило в кабинете Залужного в первые дни вторжения России

Алексей Резников рассказал об атмосфере в кабинете Валерия Залужного в первые часы вторжения России в Украину.

Министр обороны Алексей Резников получил звонок от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в начале 5 или где-то 4 утра 24 февраля 2022 года : "Я беру трубку, вижу, что Залужный. Слушаю. Он говорит: "Алексей Юрьевич, они напали".

Алексей Резников в подкасте УП рассказал об атмосфере в кабинете Валерия Залужного в первые часы 24 февраля 2022 года.

После короткого телефонного разговора Резников сразу же поехал в Министерство обороны Украины.

"Когда ты заходил в здание Министерства обороны до того — там же куча постов, — то все ребята дежурные стояли просто в форме. А когда я заехал около 5 утра 24-го, то все они уже были в бронежилетах, в шлемах, с автоматами, с рожками. То есть по полной боевой одеты. Это сразу бросалось в глаза. И мгновенно начали расти мешки, из которых делались укрепления, боевые позиции", — вспоминает министр.

По словам Резникова, в приемной генерала Валерия Залужного уже руководили оборонительными действиями.

"Принимались доклады соответствующих командиров по разным направлениям: что происходит, где, на каком направлении. Принимая доклады, давали ответную реакцию. Докладывают: "То-то и то-то происходит, мы делаем то-то". Окей. Если Залужный видел, что, например, нужна поддержка арты, идет колонна, он набирает того, кто отвечает за арту. Говорит: "Можешь нанести поражение?", "Да, скомуницыруй". Шло реальное живое управление войсками. Через все средства: вот все виды телефонов, которые вам известны. У нас есть спецсвязь наша, военная, есть телефоны защищенные, а есть просто обычные мессенджеры, которые вам все известны – они все были использованы", — рассказал Резников.

По словам министра обороны, в то время поведение Валерия Залужного не изменилось, он был сфокусирован и собран, как обычно.

"Для него ничего не изменилось. Он готовился всю жизнь к этому нападению, и вот этот момент настал. Залужный просто делал свое дело. И это дает всегда такую уверенность. Потому что ты видишь его, и Мойсюк (заместитель Залужного – ред.) такой же, Шаптала (начальник Генштаба – ред.) такой же – абсолютно спокойны. Ну, правда, многие маты, конечно, были включены в команды. Когда шла команда "Стреляй!", то она звучала несколько иными словами", - вспомнил министр.

Напомним, Залужный показал мощное видео освобождения Киевщины к годовщине деоккупации области.

Вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года

Президент России Владимир Путин 21 февраля официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Уже на следующий день, 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование российской армии за границей. Фактически это было официальным разрешением Путину начать полномасштабную войну против Украины.

Ранним утром 24 февраля президент Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Путин объявил о планах демилитаризировать и денацифицировать Украину.

Сразу после обращения Путина по всем крупным городам Украины раздались взрывы. Россия начала полномасштабную войну против Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.

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