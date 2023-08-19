Что происходило в небе над Украиной в первые минуты вторжения: командующий ВС рассказал о двух главных командах

В 3:50 утра 24 февраля 2022 года вся украинская военная авиация поднялась в воздух.

Благодаря тому, что в первые полчаса после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все подразделения Воздушных сил были рассредоточены, военную технику и вооружение удалось сохранить.

Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что на всю жизнь запомнил первые две команды, которые отдал во время российской агрессии.

“Первая моя команда была в 3 часа 20 минут – команда "Ковер". По этой команде все находившиеся в воздухе самолеты были обязаны либо покинуть территорию Украины, либо садиться на ближайший аэродром. И я своими глазами видел, как очищается воздушное пространство Украины. Буквально через 20 минут не было ни одного самолета”, — вспоминал Олещук.

Следующая команда относилась к военной авиации и прозвучала она уже через 30 минут.

“Второй командой, которую я отдал в 3 часа 50 минут, поднял всю нашу военную авиацию в воздух. Потому что понимал, что первые удары, которые будут нанесены по нашему государству, будут нанесены по военным аэродромам, по объектам критической инфраструктуры, по зенитно-ракетным комплексам, по радиолокационным средствам", – пояснил он.

По словам командующего Воздушными силами, благодаря принятому решению по рассредоточению, то есть перемещению всех подразделений со своих позиций, удалось сохранить вооружение и военную технику.

Напомним, за время полномасштабной войны украинские летчики совершили более 14 тысяч боевых вылетов.

Читайте также: