Что происходин на передовой у Покровска: военный об атаках россиян

ВСУ на фронте / © Associated Press

Бои в агломерации Покровск — Мирноград остаются самыми горячими на всей линии фронта.

Об этом рассказал начальник разведки зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона бригады «Рубеж» Даниил Борисенко для «24 Канала».

«За прошедшие сутки на этом направлении было зафиксировано 49 вражеских попыток провести штурмы и с техникой и без нее», — рассказал Борисенко.

Враг потерял три боевых бронированных машины и более 10 единиц другой техники. Также украинские войска уничтожили 11 беспилотников разного типа и около 200 окупантов.

«Наши силы стараются работать как единая команда и держать оборону, хотя это очень тяжело. Работают и пехотинцы, и зенитчики, танкисты и артиллеристы. Все не досыпают, но мы стараемся. Это наш фронт и наша страна», — добавил он.

Недавно оккупанты пытались совершить штурм возле Гришиного, что неподалеку от Покровска. Благодаря украинской аэроразведке удалось обнаружить движение вражеской техники и отреагировать на действия врага.

Враг также применяет управляемые авиабомбы. За прошедшие сутки в Мирнограде зафиксировали прилеты 20 КАБов, однако украинские войска успешно отбили атаки.

Борисенко отметил, что россияне часто используют малые пехотные группы, пытаясь просачиваться между позициями украинских военных. В то же время они используют и технику, пытаясь поддержать атаки.

«Наши силы держат оборону по всем направлениям. Иногда кажется, что не хватает часов в сутках, чтобы выполнить все задачи эффективно», — подчеркнул командир.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 9 декабря, что сам Мирноград не в окружении, а Покровская оборона продолжается. По его словам, украинские военные контролируют на севере города около 13 квадратных километров.