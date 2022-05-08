Что происходит на "Азовстали": Паламар рассказал о ситуации по состоянию на сейчас

Что происходит на "Азовстали": Паламар рассказал о ситуации по состоянию на сейчас

Святослав Паламарь озвучил количество жертв среди украинских бойцов во время эвакуации гражданских людей.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар прокомментировал актуальную ситуацию на "Азовстали". Он рассказал, что именно происходило на заводе ночью 7-8 мая и что там творилось в течение трех предыдущих дней.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции защитников Мариуполя с заблокированной россиянами "Азовстали".

"По состоянию на сегодняшний день ведутся интенсивные обстрелы завода "Азовсталь". Только за ночь было более 25 вылетов. В том числе, трех стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, работают танки, минометы", — сообщил Паламар.

Также он добавил, что за последние три дня были эвакуированы гражданские с территории завода "Азовсталь".

"Всех ли гражданских было эвакуировано, мы твердо сказать не можем. Ни одна международная организация или властная структура, политики наши не приехали сюда — на территорию "Азовстали". Нет спецтехники, чтобы разобрать все завалы. И очень жаль, что все это сопровождается" подавляющему большинству" словами: "нам удалось", "мы все сделали" и тому другое. Я подчеркиваю, что буквально два дня назад, во время так называемого режима тишины, погибли трое наших военнослужащих", — сказал Паламар.

По его словам, один из наших бойцов погиб от попадания ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) по машине, которая должна была вывезти гражданских. Два других военнослужащих погибли во время сброса бомб с БПЛА (ударный беспилотный летательный аппарат).

Шесть военнослужащих были ранены.

"Такова цена вывоза гражданских с территории завода", — добавил Паламар.

Святослав Паламарь также упрекнул некоторых политиков.

"Было досадно слышать, что, мол, вы ребята, занимаетесь своими делами и тянете время, чтобы вывезти всех гражданских". Это было сказано нашему командиру — герою Украины Денису Прокопенко. Этот человек командует гарнизоном, обороной Мариуполя. А "под нашими делами " имелось в виду то, чем мы и занимаемся — защищаем народ Украины. Очень жаль, что у некоторых политиков нет такта, а есть только цинизм", — сказал Паламар.

Напомним, что первый этап эвакуационной миссии из "Азовстали" завершен. Удалось спасти более 300 человек : женщин, детей. В настоящее время готовится второй этап эвакуационной миссии : выведение раненых и медиков.