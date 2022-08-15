Что происходит на фронтах по состоянию на 15 августа: свежая карта боевых действий от британской разведки

По состоянию на 15 августа российские военные продолжают наступление на востоке. В частности, ведут активные штурмовые действия по трем направлениям.

Согласно данным британской разведки, оккупанты наступают на Луганском, Донецком и Харьковском направлениях.

Свежую карту боевых действий опубликовало Министерство обороны Великобритании.

Согласно карте, группировки россиян сконцентрированы на Запорожском направлении, возле Херсона, Новой Каховки, Мелитополя, на Донбассе и вблизи украинской границы, напротив Харьковского направления.

На юге оккупанты основные усилия сосредоточили на содержании занятых районов. Относительно ситуации на востоке, враг вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое — Долина, успеха не имел, понес потери, отошел. Также пробовал наступать в направлениях Соледара и Кодемы, у Песков и Первомайского, успеха не имел, отошел. Кроме этого, противник пытается вести наступательные действия на Краматорском направлении. Для этого активно задействует штурмовую и армейскую авиацию.

Неверно и безнадежно уничтожение Украины является признанием.



Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 15 August 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/d7IcBtpzeg — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 15, 2022

Тем временем украинские военные наносят точные удары по военным составам и пунктам командования противника. Украинские силы проводят контрнаступление на двух направлениях – в районе Николаевской области и вдоль правого берега Днепра.

Напомним, в России пожаловались на свою армию и заявили, что к концу лета у них может ухудшиться ситуация.

Карта войны на 15 августа: линия столкновения на юге - под обстрелами танков и ракетных систем

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