Что происходит на фронтах по состоянию на 15 августа: свежая карта боевых действий от британской разведки

По состоянию на 15 августа российские военные продолжают наступление на востоке. В частности, ведут активные штурмовые действия по трем направлениям.
Согласно данным британской разведки, оккупанты наступают на Луганском, Донецком и Харьковском направлениях.
Свежую карту боевых действий опубликовало Министерство обороны Великобритании.
Согласно карте, группировки россиян сконцентрированы на Запорожском направлении, возле Херсона, Новой Каховки, Мелитополя, на Донбассе и вблизи украинской границы, напротив Харьковского направления.
На юге оккупанты основные усилия сосредоточили на содержании занятых районов. Относительно ситуации на востоке, враг вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое — Долина, успеха не имел, понес потери, отошел. Также пробовал наступать в направлениях Соледара и Кодемы, у Песков и Первомайского, успеха не имел, отошел. Кроме этого, противник пытается вести наступательные действия на Краматорском направлении. Для этого активно задействует штурмовую и армейскую авиацию.
Неверно и безнадежно уничтожение Украины является признанием.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 15, 2022
Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 15 August 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/d7IcBtpzeg
Тем временем украинские военные наносят точные удары по военным составам и пунктам командования противника. Украинские силы проводят контрнаступление на двух направлениях – в районе Николаевской области и вдоль правого берега Днепра.
Напомним, в России пожаловались на свою армию и заявили, что к концу лета у них может ухудшиться ситуация.
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