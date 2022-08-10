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Что происходит на фронтах Украины 10 августа: появилась новая карта боевых действий

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Что происходит на фронтах Украины 10 августа: появилась новая карта боевых действий

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По данным карты боевых действий в Украине 10 августа, главные направления наступления российских войск сосредотачиваются на Донбассе.

Так, оккупанты продолжают наступать на Донбассе, в частности в направлении Бахмута и Авдеевки.

Соответствующую карту боевых действий в Украине опубликовало Минобороны Великобритании в Сети.

В то же время украинские военные отражают штурмовые попытки российских захватчиков на Донбассе.

Кроме того, 10 августа российская армия пытается восстановить свое наступление на направлении Донецк-Пески.

Оккупанты также пытаются наступать на направлениях Минеральное-Авдеевка и Спартак-Авдеевка. Однако успеха в этом не имеют.

В то же время российские войска претерпели частичный успех на пути к селу Вершина Донецкой области (на Бахмутском направлении). Там враг тоже пытался вести штурмовые действия.

В Харьковской области продолжаются боевые действия в направлении Байрак-Гусаровка. В этом регионе украинским защитникам удалось отразить штурм противника.

На фронтах на юге Украины – на Новопавловском и Запорожском направлениях – оккупанты атакуют позиции ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Напомним, украинские военные попали по мосту возле Каховской ГЭС и сделали его непригодным для логистики российских оккупантов.

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