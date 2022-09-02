Что происходит на фронтах Украины 2 сентября: появилась свежая карта боевых действий

Российские войска 2 сентября дальше пытаются наступать на востоке Украины. В то же время украинские бойцы атакуют позиции оккупантов на юге.

В общем, ситуация на фронтах Украины особо не изменилась.

Об этом свидетельствует свежая карта боевых действий, опубликованная британским Минобороны.

Согласно данным карты, ВСУ продолжают атаковать российскую армию в трех направлениях юга – в районах Николаевской и Херсонской областей. Украинские войска бьют по тыловым позициям захватчиков и переправах, чтобы изолировать противника на правом берегу оккупированного Херсона.

В то же время российские силы не прекращают попыток пробить украинскую оборону на востоке государства. Так, враг атакует на трех направлениях. В частности, оккупанты не оставляют попыток захватить Пески Донецкой области.

В то же время на других участках фронта ситуация стабилизировалась и в настоящее время активные действия не зафиксированы.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа ниже является последней защитой Intelligence update on situation in Ukraine — 02 September 2022.



Расположились от UK government's response: https://t.co/YwSILL1hfT



#StandWithUkraine pic.twitter.com/j6jc6zlm91 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 2, 2022

Напомним, по прогнозам военного эксперта Сергея Грабского, зимой боевые действия будут напоминать ситуацию на фронте 2016-17 годов – когда была этакая тактическая толкотня.

Оперативные новости с фронта: ожесточенные бои продолжаются на юге, востоке и севере Украины

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