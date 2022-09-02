Что происходит на фронтах Украины 2 сентября: появилась свежая карта боевых действий

Российские войска 2 сентября дальше пытаются наступать на востоке Украины. В то же время украинские бойцы атакуют позиции оккупантов на юге.
В общем, ситуация на фронтах Украины особо не изменилась.
Об этом свидетельствует свежая карта боевых действий, опубликованная британским Минобороны.
Согласно данным карты, ВСУ продолжают атаковать российскую армию в трех направлениях юга – в районах Николаевской и Херсонской областей. Украинские войска бьют по тыловым позициям захватчиков и переправах, чтобы изолировать противника на правом берегу оккупированного Херсона.
В то же время российские силы не прекращают попыток пробить украинскую оборону на востоке государства. Так, враг атакует на трех направлениях. В частности, оккупанты не оставляют попыток захватить Пески Донецкой области.
В то же время на других участках фронта ситуация стабилизировалась и в настоящее время активные действия не зафиксированы.
Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 2, 2022
Мапа ниже является последней защитой Intelligence update on situation in Ukraine — 02 September 2022.
Расположились от UK government's response: https://t.co/YwSILL1hfT
#StandWithUkraine pic.twitter.com/j6jc6zlm91
Напомним, по прогнозам военного эксперта Сергея Грабского, зимой боевые действия будут напоминать ситуацию на фронте 2016-17 годов – когда была этакая тактическая толкотня.
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