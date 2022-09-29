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Что происходит на фронтах Украины: опубликована карта боевых действий

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Что происходит на фронтах Украины: опубликована карта боевых действий

Фото: Операция объединенных сил / Facebook

Британское Минобороны опубликовало 29 сентября свежую карту боевых действий в Украине, где изображена ситуация на фронтах.

ВСУ продолжают свое контрнаступление. Особых изменений на фронте не зафиксировано.

Соответствующая карта выложена в Twitter-аккаунте британского ведомства.

Так, на карте отмечено, что украинские военные ведут контрнаступательные действия в районе Изюма на Харьковщине и Лимана в Донецкой области.

Также на карте обозначены как спорные территории районы Запорожья, Николаева и Кривого Рога.

Напомним, по оценкам экспертов американского Института изучения войны, российские войска в Лимане попали в окружение ВСУ и поражение врага на этом направлении неизбежно.

А в Центре стратегических коммуникаций сообщили, что украинские защитники уже начали освобождать Луганщину от оккупантов. Кроме того, в украинском плену уже появились только что мобилизованные россияне.

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