Что происходит на фронтах Украины: опубликована карта боевых действий

Британское Минобороны опубликовало 29 сентября свежую карту боевых действий в Украине, где изображена ситуация на фронтах.

ВСУ продолжают свое контрнаступление. Особых изменений на фронте не зафиксировано.

Соответствующая карта выложена в Twitter-аккаунте британского ведомства.

Так, на карте отмечено, что украинские военные ведут контрнаступательные действия в районе Изюма на Харьковщине и Лимана в Донецкой области.

Также на карте обозначены как спорные территории районы Запорожья, Николаева и Кривого Рога.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа ниже является результирующей обороны Intelligence update on situation in Ukraine – 29 September 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/v09IMy5uZQ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 29, 2022

Напомним, по оценкам экспертов американского Института изучения войны, российские войска в Лимане попали в окружение ВСУ и поражение врага на этом направлении неизбежно.

А в Центре стратегических коммуникаций сообщили, что украинские защитники уже начали освобождать Луганщину от оккупантов. Кроме того, в украинском плену уже появились только что мобилизованные россияне.

Потери россиян на 29 сентября: минус 400 захватчиков и 33 единицы тяжелой техники

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