Что происходит на фронтах Украины: опубликована карта боевых действий

Британское Минобороны опубликовало 29 сентября свежую карту боевых действий в Украине, где изображена ситуация на фронтах.
ВСУ продолжают свое контрнаступление. Особых изменений на фронте не зафиксировано.
Соответствующая карта выложена в Twitter-аккаунте британского ведомства.
Так, на карте отмечено, что украинские военные ведут контрнаступательные действия в районе Изюма на Харьковщине и Лимана в Донецкой области.
Также на карте обозначены как спорные территории районы Запорожья, Николаева и Кривого Рога.
Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 29, 2022
Мапа ниже является результирующей обороны Intelligence update on situation in Ukraine – 29 September 2022
Получить от более чем в Великобритании государственный ответ: https://t.co/izDWdfW4As
#StandWithUkraine pic.twitter.com/v09IMy5uZQ
Напомним, по оценкам экспертов американского Института изучения войны, российские войска в Лимане попали в окружение ВСУ и поражение врага на этом направлении неизбежно.
А в Центре стратегических коммуникаций сообщили, что украинские защитники уже начали освобождать Луганщину от оккупантов. Кроме того, в украинском плену уже появились только что мобилизованные россияне.
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