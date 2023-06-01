Что происходит на фронте: последние новости из передовой от Генштаба

Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили на Донбассе 21 вражескую атаку.

Об этом сообщил Генштаб.

"Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них два по зенитно-ракетным комплексам россиян. Нашими защитниками было уничтожено пять вражеских разведывательных дронов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления оккупантов подразделение на огневой позиции, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка на фронте остается стабильной. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении враг совершал безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. На Лиманском направлении россияне безуспешно попытались наступать южнее Белогоровки.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник совершал безуспешные наступательные действия в направлениях Орехово-Василовки и Белой Горы. На Шахтерском – нанес авиационные удары в районе Угледара и Пречистовки.

На Авдеевском направлении агрессор наступательных действий не совершал. На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Напомним, в ночь на четверг, 1 июня, захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. Все обнаруженные воздушные цели сбили силы и средства украинского ПВО.