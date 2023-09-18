Что происходит на фронте: в Генштабе сообщили о боях и продвижениях

Силы обороны продолжают вести оборону на востоке и юге страны.

За прошедшие сутки на фронте произошло более 35 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

На Мелитопольском направлении Силы обороны наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и успешно поражают тылы врага.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск РФ для прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших военных на угрожающие направления. Наращивает плотность минно-взрывных ограждений вдоль государственной границы в Белгородской области России.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Белой Горы Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ в районе Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе Клещиевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Марьинском направлении россияне провели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, два зенитно-ракетных комплекса, 11 артиллерийских средств, три склада боеприпасов и станция РЭБ оккупантов.

Ранее сообщалось, что российские войска стянули резервы под Марьинку Донецкой области, пытаются штурмовать позиции ВСУ, но терпят потери и отходят.

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