Что происходит на границе Днепропетровской области: в ВСУ ответили

Направление границы Днепропетровской области более или менее стабилизировано В последнее время враг несет большие потери.

Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Османом".

"Пока нам удалось создать дефицит пехоты в рядах ВС РФ, но резервы в их тылах уже готовятся", — сообщил он.

Как уже отмечалось, у российской оккупационной армии вряд ли есть ресурсы для наступления на Днепропетровскую область. Но украинское военное командование, вероятно, рассматривает разные варианты развития событий, в том числе попытки врага на западе Донецкой области продвигаться в западном направлении, на Днепропетровщину.

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