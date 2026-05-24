Что происходит на границе с Беларусью: в ГНСУ объяснили ситуацию

На границе Украины с Беларусью не фиксируют скопления военной техники, вооружения или личного состава вблизи украинской территории. В то же время Россия продолжает давить на Минск, пытаясь активнее втянуть Беларусь в войну против Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, непосредственно у украинско-беларусской границы ситуация остается контролируемой.

"По состоянию на данный момент перемещение техники, вооружения или личного состава в непосредственной близости к нашей границе или такого накопления мы не фиксируем", - сказал Демченко.

В то же время он подчеркнул, что риски с беларуского направления сохраняются. По данным разведки, Россия оказывает активное давление на Беларусь, чтобы Минск более масштабно присоединился к войне уже собственными силами.

«Это, конечно, представляет больший риск для нашей страны и создает возможность повторного вторжения именно с территории Беларуси», — отметил представитель ГНСУ.

Демченко добавил, что Украина внимательно отслеживает, могут ли это быть белорусские подразделения, или попытается перебросить на территорию Беларуси дополнительные силы, чтобы снова использовать ее как плацдарм для агрессии.

Отдельно представитель Госпогранслужбы сообщил об активности беспилотников вблизи границы. Несколько дней назад украинские пограничники зафиксировали два разведывательных дрона, которые двигались вдоль границы в пределах Житомирской и Ровенской областей.

Кроме того, этой ночью была зафиксирована мера ударного беспилотника с территории Беларуси. По словам Демченко, вероятно, это был российский дрон, траектория полета которого проходила через беларусский участок границы.

Напомним, 18–21 мая Россия и Беларусь провели совместные ядерные учения. Это может свидетельствовать о дальнейших попытках Кремля использовать Минск в своих военных планах. Аналитики Института изучения войны не исключают, что РФ может рассматривать Беларусь как плацдарм для новых операций против Украины.

Кроме того, начальник Генерального штаба армии Чехии Карел Ржегка заявил, что Россия пытается давить на Запад и НАТО из-за военных учений и ядерной риторики. В то же время, по его словам, союзники не подвергаются такому бряцанию оружием.

При этом генерал подчеркнул, что Россия и Белоруссия остаются непредсказуемыми, поэтому полностью отвергать риски с северного направления нельзя. Он также подчеркнул, что Украина сейчас гораздо сильнее, чем в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

