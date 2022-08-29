Что происходит на Харьковском направлении 29 августа: в Генштабе дали ответ

Российские оккупанты били из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии по гражданским объектам.
На Харьковском направлении, из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Победа, Кутузовка, Чеполь, Гусаровка, Русские Тишки и Залиман.
Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба Вооруженных сил Украины 29 августа.
Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что российские оккупанты в Харьковской области используют новую тактику. "Он (враг – ред.) перешел к новой тактике: пытается наступать по всем абсолютно направлениям. И там, где у него это получается, он еще больше туда присылает своих сил, для того, чтобы продвинуться хоть как-то. Однако пока он никаких успехов на территории Харьковской области не имеет, постоянно терпит потери и отходит на ранее занятые свои позиции", — сказал Синегубов.
По его словам, продолжается российский террор местного населения, в частности обстрелы Харькова из реактивных систем залпового огня.
"У них тактика такова: они выезжают на место, отстреляли, уехали, а куда оно летит, для них это даже не цель, а просто как факт. У них есть задача — обстрелять город, обстрелять гражданские районы, дома в течение дня", — сказал глава обладминистрации.
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