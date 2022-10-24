Что происходит на Херсонщине: в ОК "Юг" рассказали о "тактике" оккупантов

Российские войска готовят позиции в Херсонской области, чтобы защищаться, однако удержаться на правом берегу уже не смогут.
Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты будут пытаться обороняться в Херсонской области.
Об этом она сказала в эфире общенационального телемарафона.
"Они (оккупанты – ред.) пытаются сохранить то, что для них ценнее всего. Возможно, этапировать свою оборону. Они понимают, что долго удержаться на правом берегу не смогут, им нужны будут еще рубежи обороны. Они попытаются сделать так, чтобы те провокации, которые они готовят непосредственно в областном центре, сработали. Это может быть задержано или каким-то образом отвергнуто направление действий ВСУ", — сказала она.
Напомним:
- Временно оккупированный Херсон покинула значительную часть населения, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 22 октября. В сообщении Генштаба ВСУ говорится, что оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Российские военные готовят Херсон к уличным боям, утверждают в Генеральном штабе ВСУ.
- Накануне в Генштабе сообщали, что на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.
- Оккупационные власти сообщили об "эвакуации" из Херсона "государственных учреждений" и населения.
- Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей оккупированной части региона "игнорировать все, что говорят или требуют оккупанты". Глава области отметил, что российские военные хотят взять людей в заложники и использовать их как "живой щит".
- Британское издание Financial Times сообщило, что западные военные эксперты и должностные лица предполагают, что Украина сможет освободить Херсон от российских захватчиков во второй декаде октября.
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