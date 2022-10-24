Что происходит на Херсонщине: в ОК "Юг" рассказали о "тактике" оккупантов

Российские войска готовят позиции в Херсонской области, чтобы защищаться, однако удержаться на правом берегу уже не смогут.

Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты будут пытаться обороняться в Херсонской области.

Об этом она сказала в эфире общенационального телемарафона.

"Они (оккупанты – ред.) пытаются сохранить то, что для них ценнее всего. Возможно, этапировать свою оборону. Они понимают, что долго удержаться на правом берегу не смогут, им нужны будут еще рубежи обороны. Они попытаются сделать так, чтобы те провокации, которые они готовят непосредственно в областном центре, сработали. Это может быть задержано или каким-то образом отвергнуто направление действий ВСУ", — сказала она.

Напомним: