Что происходит на Кураховском направлении: военный рассказал о суицидных атаках россиян

Оккупантам необходимо прорвать оборону, чтобы еще глубже охватить город Курахово, для этого враг применяет очень большие силы — фактически атакует колоннами, отметил Орест Дрымаловский.

На Кураховском направлении в Донецкой области враг пытается продавить защиту сил обороны количеством и идет фактически в суицидные атаки.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 представитель прессслужбы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрымаловский, оценивая оперативную ситуацию на Кураховском направлении.

"В нашей полосе обороны враг пытается продавить количеством и атакует фактически в лоб, поскольку именно на нашем участке обороны, а это село Константиновка, это Антоновка, Екатериновка, здесь враг не имеет особого продвижения, хотя применяет очень большие силы — фактически атакует колоннами. И собственно для того, чтобы выровнять линию фронта в нашей полосе обороны, враг и бросает такие большие силы. Ему нужно прорвать эту оборону, чтобы еще глубже охватить город Курахово. И в этих суицидных атаках россияне не жалеют ни личного состава, ни техники. Собственно, в этой атаке вчерашней, которую совершили кафиры, 25 россиян были демилитаризированы и еще 23 были ранены", – рассказал военный.

Напомним, враг штурмовал окрестности Курахово: появилось видео, как украинские десантники отражали вражескую атаку.

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