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Что происходит на левобережье Херсонщины в Крынках: в ВСУ рассказали детали

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Что происходит на левобережье Херсонщины в Крынках: в ВСУ рассказали детали

ВСУ продолжают движение вперед на левобережье Херсона / Фото: Associated Press

В Крынках на Херсонщине ситуация контролируемая, военные РФ несут потери, рассказал Дмитрий Плетенчук.

Украинские морские пехотинцы по состоянию на 23 мая продолжают выполнять задания по назначению в Крынках на левобережье Херсонской области и добиваются успеха.

Об этом сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в комментарии "Суспільному".

По его словам, несмотря на многочисленные попытки вытеснить украинских морпехов с левого берега, российские военные в очередной раз понесли потери и были вынуждены вернуться на свои позиции.

"Ситуация остается контролируемой", – говорит Плетенчук.

Ранее в соцсетях распространили информацию, что Силы обороны вышли из Крынок.

Также в ВК "Південь" сообщалось, что ночью 21 мая на южном направлении силы противовоздушной обороны сбили 20 российских беспилотников Shahed-136/131. Три из них удалось уничтожить в Херсонской области.

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