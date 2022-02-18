Что происходит на оккупированном Донбассе: обстрелы, принудительный вывоз и войска РФ у границ

Что происходит на оккупированном Донбассе: обстрелы, принудительный вывоз и войска РФ у границ

В оккупированном Донецке 18 февраля сработала сирена гражданской обороны. В то же время главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" заявили об принудительном вывозе населения оккупированных территорий в Россию. Все это на фоне вражеских обстрелов, которые за последние сутки стали очень массовыми.

В штабе ООС сообщили, что по состоянию на 18:00 боевики устроили 53 обстрела на Донбассе. Под удары попали 30 населённых пунктов. В частности, оккупанты обстреляли гуманитарный конвой "Красного Креста" на КПВВ "Счастье".

В то же время, Россия не просто не отводит, а только наращивает свои войска вдоль украинских границ. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что российский контингент насчитывает почти 150 тысяч военных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что зафиксированные за последним 48 часов обстрелы на Донбассе являются частью российского сценария, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии РФ против Украины.

Российский контингент у границы насчитывает почти 150 тысяч военных – Резников

В середине дня главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил об принудительном вывозе населения в Россию, прежде всего – женщин и детей, которых разместят в Ростовской области.

Такое же заявление сделал и глава "ЛНР" Леонид Пасечник и призвал людей выезжать в РФ.

В сети появилось видео вывоза детей из детдома оккупированного Донецка.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об принудительном вывозе жителей Донбасса в Ростовскую область. Но уже позже сам Владимир Путин поручил главе МЧС вылететь в Ростовскую область для приема так называемых беженцев и поручил обеспечить им выплаты в размере 10 тыс. руб.

Весть об принудительном вывозе подняла волну паники среди жителей оккупированных территорий. Появились очереди на заправках и возле банкоматов, люди массово снимают наличные с карт. А на зданиях висят объявления о том, что мужчинам в возрасте 18-55 лет запрещено покидать оккупированные территории.

В МВД Украины предполагают, что такие действия оккупантов свидетельствуют о подготовке масштабной провокации с еще более массированными обстрелами украинской территории.

Командующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска не планируют и не проводят никакие наступательные операции на востоке страны. Он призвал не верить фейкам русской пропаганды.

Напомним, 17 февраля Блинкен заявил, что российские войска готовятся начать атаку на Украину в ближайшие дни, и силы РФ на суше и море готовы к этому нападению.

По данным Пентагона, Россия запасается донорской кровью, приближает войска к границам Украины и привлекает больше боевых самолетов.

По информации США на 18 февраля, Россия сосредоточила до 190 тысяч своих военных на границах с Украиной.

Ложь и провокация, за которую отвечает Россия – командование ООС об принудительном вывозе в ОРДЛО

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