Что происходит на Покровском направлении: спикер ОСГВ "Хортица" сообщил детали

Российские военные пытаются активизировать свои силы на Покровском направлении. Однако масштабы после паузы с их стороны уже не таковы.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Покровск для них оставался одной из главных задач. Дело в том, что по состоянию на начало марта они иссякли, физически и математически, и по людям, и по технике. Сейчас они пытаются после передышки, которую они взяли на несколько недель, как-то активизировать боевые действия на том направлении. Масштаб уже не тот, потому что их уже просто там столько нет, но тем не менее они частично вернулись", – отметил спикер.

Трегубов объяснил, что российские военные не вернулись к показателям февраля, когда там шла фактически отдельная маленькая война, но все-таки они давят, просто большими силами, чем в начале марта.

Ранее ТСН.ua сообщал, как выглядит Покровск, который россияне штурмуют много месяцев.

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