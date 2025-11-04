Что происходит на Покровском направлении: в DeepState показали карту (фото)

ВСУ / © Associated Press

Ситуация в районе Покровска остается критической. По имеющейся информации, российские войска продолжают накопление и постепенное поглощение города, несмотря на огневое поражение украинскими силами.

Об этом сообщает DeepState.

Поглощение Покровска

Как объясняют в DeepState, враг производит постоянную фиксацию и поражение по всему населенному пункту. Оккупанты уже контролируют местность внутри города, активно обустраивают позиции и контролируют логистические пути для утечки.

Ключевую роль в противодействии оккупантам играют пилоты дронов, которые наносят постоянные удары по силам противника. Однако, как отмечается, эта работа не решает главную проблему: блокирование российских войск на южных окрестностях, чтобы исключить их пропитку в город.

Ситуация в районе Покровска. / © t.me/DeepStateUA

Угроза для Мирнограда

Одновременно с этим враг пытается взять под контроль местность между Покровском и Гришиным, предпринимая попытки прорваться в последнее. Этот участок является ключевым для логистики в Покровске, и здесь активно продолжаются физические зачистки специальными группами. Однако, учитывая закрепление российских войск, возможность блокировки утечки врага, по сути, утрачена.

«Ситуация остается критической. И если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от „внешнего“ мира и его потеря будет самой досадной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там…», — подытожили в DeepState.

Напомним, российские войска перебрасывают дополнительные силы и средства на Покровско-Мирноградское направление, поскольку оно является приоритетным для Кремля. Главная цель противника — взять под контроль городскую агломерацию, чтобы открыть себе путь для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

Если Россия захватит Покровск и Константиновку, это создаст плацдарм для дальнейшего продвижения на север — в Краматорск и Славянск. Такой шаг они оценивают как одну из самых важных оперативных побед Кремля после захвата Авдеевки в 2024 году.