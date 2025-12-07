- Дата публикации
Категория
Война
Что происходит на Полтавщине после атак РФ - фото
В результате ударов российских войск на Полтавщине горели объекты энергетики и промышленности
В результате масштабной комбинированной атаки российских войск на Полтавщине возникли пожары на промышленных и энергетических объектах.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Сейчас, по информации спасателей, часть очагов горения уже удалось локализовать и ликвидировать. По данным ГСЧС, на ликвидацию последствий атаки привлечено 190 спасателей и 50 единиц специальной техники. Работы по локализации и полному тушению пожаров продолжаются.
Сообщается, что спасатели работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня и минимизировать угрозы для населения и критической инфраструктуры региона.
Напомним, ранее мы писали о том, что в результате ночных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре на Полтавщине и Черниговщине некоторые украинские регионы остались без электроснабжения.