Что происходит под Добропольем: военный рассказал

ВСУ нафротные / © Getty Images

Реклама

На Добропольском направлении украинские военные пресекли попытку прорыва российских войск.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Объединенной стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.

По его словам, оккупанты пытались вклиниться в оборону, использовав маршрут с двумя так называемыми «клешнями» на конце.

Реклама

«Маршрут, по которому прошли россияне, имел две 'клешни' на конце, где они остановились. Контроля над территорией, где они начинали этот прорыв, у них сейчас нет. Но они присутствуют на концах выступления и там их уничтожают. Они там сидят по посадкам», — рассказал Трегубов.

Он добавил, что были опасения по поводу возможного закрепления врага в «горловине» прорыва, однако этого удалось избежать.

«Лучше, чтобы такое не происходило вообще, потому что лучше, когда пожар не происходит, чем когда он начинается, а мы его тушим. Даже если успешно», — подчеркнул спикер.

По данным украинских военных, в настоящее время противник удерживается лишь на ограниченных участках и несет постоянные потери от огневых ударов ВСУ.

Реклама

Напомним, 11 августа аналитики DeepState сообщили о фактическом прорыве российских оккупантов на Добропольском направлении с наступлением в район Кучерового Яра и Золотого Колодца.

Уже 13 августа представитель Оперативного командования «Днепр» Виктор Трегубов подтвердил, что украинские войска окружили и уничтожают небольшие группы врага, которые пытались продвинуться в этом районе.