Что происходит с ЧВК "Вагнер" после провального мятежа: данные британской разведки

Российский аппарат безопасности вступил в период растерянности и переговоров после мятежа, говорят разведчики.

После периода растерянности в России в последние дни начала формироваться договоренность по поводу будущего группы "Вагнера"

Об этом пишет разведка Великобритании.

Так, 12 июля российское Министерство обороны объявило, что ЧВК "Вагнер" передала 2 тысячи единиц военной техники, в том числе и танки.

По состоянию на 15 июля небольшой контингент "вагнеровцев" прибыл в лагерь в Белоруссии.

"Одновременно некоторые группы социальных сетей, связанные с "Вагнером", возобновили деятельность, сосредотачиваясь на освещении деятельности группы в Африке", – сообщила британская разведка.

По данным разведки, Кремль, скорее всего, готов на присутствие "вагнеровцев" на континенте.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором видно передвижение ЧВК "Вагнер" в Беларуси. На кадрах видно, как огромная колонна военной техники, состоящая из легковых и грузовых автомобилей, двигается, скорее всего, по трассе Беларуси. Интересно, что на машинах прикреплены номера так называемых ДНР/ЛНР.

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