Что происходит с масштабным наступлением оккупантов на Авдеевку: в Генштабе обновили информацию

Также оккупанты не оставляют попыток восстановить утраченное положение в районе Клещиевки.

Российские военные продолжают наступать на Авдеевском и Шахтерском направлениях, но штурмовые действия безуспешны.

Об этом говорится в вечернем обращении Генерального штаба ВСУ.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Одрадовка, Курдюмовка Донецкой области.

В Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар возле Каменки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опросное, Северное, Тонечко, Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены около 15 атак врага. Также противник нанес авиационных ударов в неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области. Захватчики нанесли авиационные удары возле Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

В Генштабе отметили, что на Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

"В то же время силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Напомним, начальник Авдеевского городского ВА Виталий Барабаш сообщил, что россияне готовятся к новым штурмам вокруг города.

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