Что происходит в Бахмуте и Соледаре: бойцы сообщили о тяжелых боях, штурмах и новом "мясе" врага

Российские оккупанты "нагребали новое "мясо" и бросили на прорыв" в районе Соледара.

Украинские защитники Бахмута сообщили, что там оккупанты проводят штурмы, а в Соледаре продолжаются тяжелые бои, туда враг опрокинул дополнительную живую силу.

Об этом рассказал в очередном видеообращении боец ВСУ с позывным "Киянин".

Военный рассказал, что в районе Соледара оккупанты бросили на прорыв новых бойцов, пытающихся перерезать трассу.

"Вот эти типа (российские – ред.) десантные части – это, короче, те расхе*аченные подразделения запоребриковские, которые были разбиты в Украине, нагребали нового "мяса" и – вперед: бросили на прорыв. Проблема в том, что они еще там не особо шуганные: бегут там. Их пропагандой накачали. И они пытаются перерезать трассу, но там — 46-я (бригада — ред.), танкисты, пограничники", — описал ситуацию "Киянин" .

По поводу ситуации вокруг Бахмута, там российские войска пытаются через Клищиевку выйти на трассу на Константиновку.

"По Бахмуту у нас ситуация следующая. Штурмы, как были, так и есть. Массово лезут, пытаются там через Клищиевку на трассу выйти на Константиновку, но все подразделения там нормально держат оборону, подсыпают наши артиллеристы, минометчики. БПЛА – опять же в который раз эти "Мавики" — отличная трансляция, корректировка. В тандеме хорошо все работает", — рассказал боец ВСУ.

"Если бы был безграничный БК, мы бы их уже забивали в мышиные норы, они оттуда и не вылезали бы. Ну, того, что есть, пока достаточно, но хотелось бы, чтобы было просто безгранично", — добавил защитник.

"Киянин" также отметил, что в Сети активизировались мошенники, которые от его имени собирают деньги. Военный призвал не перечислять им средства, ведь единственный волонтер подразделения – это Артем Степура.

Побратим украинского защитника также добавил несколько слов о ситуации в Донецкой области:

"У нас все хорошо. Как всегда, на позиции работаем. Настроение – боевое. Вышли на сутки. На улице стало теплее. Как-то приятнее работать".

Напомним, по данным британской разведки, российские военные и наемники ЧВК "Вагнер" пытаются захватить Соледар, чтобы окружить Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что город Соледар оказался в угрожающей ситуации: оккупанты там вышли на позицию, из которой могут вести огонь по основной трассе поставок в город.

В последней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Захватчики дальше пытаются полностью захватить Донецкую область в пределах админграницы. Однако армия РФ пока не имеет успеха.

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