Что происходит в Бахмуте: ветеран рассказал, как ВСУ поймали врага в ловушку

Дикий отметил, что Силам обороны Украины важно "брать" Бахмут до тех пор, пока ключевые решающие бои проходят на юге.

Ситуация вокруг Бахмута складывается в пользу украинских войск. И благодаря ведению там боевых действий ВСУ не дают оккупантам перебросить больше сил на юг.

Такое мнение экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран войны и военный аналитик Евгений Дикий выразил в эфире телемарафона "Единые новости".

Ситуация вокруг Бахмута

"Ситуация вокруг Бахмута принципиально не изменилась за последнее время. Но и те небольшие изменения, которые произошли там, как раз в нашу пользу. Мы там продвигаемся. Там уже удалось одолеть железнодорожное полотно, которое было достаточно удобным рубежом обороны (врага – ред.). И за железной дорогой постоянно расширяется наш плацдарм", – сообщил Дикий.

Он также обратил внимание на преимущества для Сил обороны Украины от того, что российским войскам приказано в Бахмуте "стоять насмерть".

Задание ВСУ на Бахмутском направлении

"В любую игру можно играть вдвоем: вот как они пытаются оттянуть наши резервы с юга Украины на Слобожанщину и под Авдеевку, ровно то же мы делаем с Бахмутом. Нам пока не так важно его уже взять, как важно брать его до того, пока ключевые решающие бои проходят на юге", – объяснил военный аналитик.

По его словам, на пике россияне держали вокруг Бахмута группировку в 50 тыс. военных. Сейчас – гораздо меньше.

"Они (россияне – ред.) все-таки вынуждены перебрасывать (силы – ред.) на юг, но не могут себе позволить просто сдать нам Бахмут и всю ту силу перебросить на "линию Суровикина" (на юге – ред.). В этом случае именно мы их поймали в эту логическую ловушку", – отметил экс-командир роты батальона "Айдар".

Напомним, в течение 11 октября ВСУ продвинулись на сотни метров на Бахмутском направлении.

Как сообщил накануне заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор Родион Кудряшов, оккупанты на Бахмутском направлении пытаются восстановить свои утраченные позиции, потому что ВСУ организовали определенную брешь в линии обороны врага от Бахмута до Горловки.

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