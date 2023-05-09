Что происходит в Бахмуте: военный эксперт о попытках россиян перерезать основные логистические артерии

Александр Коваленко отметил, что сегодня, 9 мая, Силы обороны Украины продолжают держать контроль над западным сектором Бахмута.

Окружить Бахмут оккупанты 9 мая не смогли. Сегодня Силы обороны Украины продолжают держать контроль над западным сектором города.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

По его словам, россияне сейчас увеличили давление с использованием различных способов поражения.

"Мы видим уже и фосфорные боеприпасы. Но это не дает им критического преимущества, чтобы полностью изменить ситуацию в городе в свою пользу. Силы обороны Украины держат свои позиции, россияне пытаются перерезать основные логистические артерии как за городом, так и в самом городе", – добавил он.

Коваленко также сообщил, что враг пытается действовать по улице Чайковского, перехватить перекресток Чайковского и Юбилейной, а также продвигаться непосредственно в самом секторе с многоэтажной застройкой.

"Саму застройку они уничтожают авиационными ударами, планирующими бомбами, чтобы снизить возможность ведения эффективной обороны. Тем не менее, ВСУ продолжают держать свои позиции", — отметил Коваленко.

Добавим, что в течение суток, 8-9 мая, враг совершил около 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

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