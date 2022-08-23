Что происходит в Беларуси в канун Дня Независимости Украины: мониторинг военной активности в сутки

За сутки, 22 августа, в РБ заметили активность белорусских вертолетов, движение БТР, Газ, КамАЗов, Уралов, зафиксировали и движение радиостанции. Также в Белоруссии видели технику РФ.

Подробно о военной активности на территории Беларуси с 00:00 до 23:59 сообщил "Беларуски Гаюн".

Так, в 07:00 по трассе М1, д. Волма (Смолевичский район, Минская область) — Самохваловичи (Минский район, Минская область) двигались три Урала (Кунг) с прицепами ВС РБ.

В 08:50 на трассе М5, Марьина Горка (Пуховичский район, Минская область) – Привольный (Минский район, Минская область) видели два бортовых КамАЗа ВС РБ с катушками с пожарными шлангами.

В 17:35 по трассе М5, Дукора (Пуховичский район, Минская область) — Минск ехали тентовый Газ-66 и УАЗ 39621 ВС РБ.

Также тентовый МАЗ ВС РБ заметили на Трассе Р53, Жодино (Минская область) – Борисов (Минская область). А из Смолевичей (Минская область) в Жодино (Минская область) двигались ЗИЛ-131, МАЗ 5334 и МЗКТ с балластом для обкатки ВС РБ.

Кроме того, в Минске, по трассе М9, микрорайон Ангарская — микрорайон Степянка, двигалась радиостанция Р-161А2М "Экватор" ВС РБ. Впоследствии ее видели в направлении микрорайон Степянка – Ангарский микрорайон.

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Наблюдатели также зафиксировали движение трех ЗИЛ-131 (Кунг) ВС РБ на трассе Р19, Крупки (Минская область) – Бобр (Крупский район, Минская область).

Видели и белорусский бензовоз на трассе Р19, Крупки (Минская область) – пересечение трасс М1 и Р19.

В 12:00 с аэродром "Мачулищи" к востоку летел самолет Ан ВВС РБ. В 19.30 он тренировался на указанном аэродроме.

Другая военная активность в Беларуси:

14:50. Трасса М1, Жодино (Минская область) — Борисов (Минская область). Двигался ЗИЛ-131 ВС РБ.

15:20. Трасса Р53, Жодино (Минская область) — Борисов (Минская область). Двигался тентовый ЗИЛ-131 ВС РБ.

15:30. Трасса Р53, Крупки (Минская область) — Борисов (Минская область). Двигался тентовый МАЗ ВС РБ.

двенадцать часов. Трасса М3, Острошицкий Городок (Минский район, Минская область) – Минск. Двигалась колонна ВС РБ:

13:30. Трасса М3, Острошицкий Городок (Минский район, Минская область) — Логойск (Минская область). Стояли два ЗИЛ-131 (Кунг) с прицепами ВС РБ.

14:10. Трасса Р80, Белые Лужи (Минский район, Минская область) – Курган Славы. Двигался Зил-131 (Кунг) ВС РБ.

12:50. Трасса М10, Лунинец – Пинск. Двигались 7 БТР ВС РБ.

14:20. Ивано-Франковск. Замечено 7 БТР ВС РБ.

Днем, д. Борки (Житковичский район). Стоял на поле ЗРК "Тор-М2" ВС РБ.

13:00. Белоозерск (Березовский район) – озеро Белое. Двигались 6 Уралов (РЛС) и КамАЗ ВС РБ.

15:00. Барановичи, Аэродром "Барановичи" — Микрорайон Военный Поселок. Двигались два грузовика ВС РФ.

17:20. Барановичи, микрорайон Военный Поселок — Аэродром "Барановичи". Двигались УАЗ 469 и Кунг ВС РФ.

19:40. Бегомль (Докшицкий район, Витебская область). Замечено ЗИЛ-131 ВС РБ.

20:20. Пинск, ул. Максима Горького – ул. Иркутско-Пинской Дивизии. Двигались два КамАЗа.

Напомним, Беларусь провела много тайных переговоров с Западом.

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