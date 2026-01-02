Что происходит в Гуляйполе: военный откровенно рассказал о ситуации в городе

ВСУ на фронте / © Associated Press

Оккупанты смогли зайти на территорию города Гуляйполе в Запорожской области. Враг пытается продвигаться дальше и вытеснить подразделения Сил обороны Украины из населенного пункта.

Об этом в эфире телеканала «Мы-Украина» сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По словам спикера, противник применяет тактику насыщения города живой силой. Для этого россияне даже снимают подразделения с других участков линии фронта.

«Противник пытается завести группы закрепления, чтобы эти группы высвободили штурмовиков, которые бы продолжали свои штурмовые действия», — пояснил Волошин.

То есть, основная цель врага сейчас — зафиксировать позиции с помощью пехоты «второго эшелона», чтобы наиболее боеспособные штурмовые отряды могли двигаться вперед, не отвлекаясь на содержание территорий.

Ситуация в Гуляйполе остается очень напряженной и динамичной. Украинские военные условно разделили город на сектора для ведения обороны.

«В каждом из этих секторов есть наши позиции, противник не может нас выдавить. Мы проводим там и поисково-ударные действия, и действия по уничтожению этих групп», — отметил спикер.

Военный констатировал, что на данном этапе Гуляйполе фактически превратилось в зону сплошных боевых действий.

«Проще говоря, это то Гуляйполе — это большая серая зона, за которую ведутся бои», — подытожил Волошин.

Напомним, военный аналитик и руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «Украинской правде» заявил, что Россия сознательно увеличивает количество «горячих точек» на фронте, чтобы истощить Силы обороны Украины. По его словам, из-за нехватки стратегических резервов украинская армия вынуждена постоянно реагировать на действия врага, а дефицит личного состава, снижение мобилизации и потери усложняют ситуацию и создают риск прорыва обороны на отдельных участках.