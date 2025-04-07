Что происходит в Курской и Белгородской областях РФ: Сырский доложил Зеленскому

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. / © Александр Сырский

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Ставке доложил президенту Владимиру Зеленскому об оперативной ситуации на фронте и активности украинских подразделений в приграничных районах, в частности, в Курской и Белгородской областях России.

По словам Зеленского, Силы обороны продолжают действовать на территории врага, что является закономерным ответом на полномасштабное вторжение.

"Война должна возвращаться туда, откуда она пришла. Главная цель – защитить нашу землю, наши общины, в частности, на Сумщине и Харьковщине", - отметил президент в вечернем обращении.

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Также, по его словам, действия украинских военных в пограничной, так называемой "серой зоне" и в глубине территории РФ позволили снизить давление на других направлениях, прежде всего в Донецкой области.

"Благодаря стойкости наших воинов в Курской операции удалось снизить враждебную активность на важных участках фронта. Уничтожение вражеской техники и логистики остается ключевой задачей", – добавил Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что Украина разворачивает производство беспилотного оружия.