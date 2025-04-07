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Что происходит в Курской и Белгородской областях РФ: Сырский доложил Зеленскому
Силы обороны продолжают действовать на территории врага, что является закономерным ответом на полномасштабное вторжение.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Ставке доложил президенту Владимиру Зеленскому об оперативной ситуации на фронте и активности украинских подразделений в приграничных районах, в частности, в Курской и Белгородской областях России.
По словам Зеленского, Силы обороны продолжают действовать на территории врага, что является закономерным ответом на полномасштабное вторжение.
"Война должна возвращаться туда, откуда она пришла. Главная цель – защитить нашу землю, наши общины, в частности, на Сумщине и Харьковщине", - отметил президент в вечернем обращении.
Также, по его словам, действия украинских военных в пограничной, так называемой "серой зоне" и в глубине территории РФ позволили снизить давление на других направлениях, прежде всего в Донецкой области.
"Благодаря стойкости наших воинов в Курской операции удалось снизить враждебную активность на важных участках фронта. Уничтожение вражеской техники и логистики остается ключевой задачей", – добавил Зеленский.
Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что Украина разворачивает производство беспилотного оружия.