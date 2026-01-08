ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
146
Время на прочтение
2 мин

Что происходит в Покровске и Мирнограде: Сырский о боях на самом тяжелом направлении фронта

Северная часть города Покровск находится под контролем ВСУ, российское нашествие удается останавливать в Мирнограде.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Покровский район

Силы обороны держат позиции в Покровске и Мирнограде

Покровское направление остается эпицентром боевых действий. Российские войска бросают в бой дополнительные резервы, пытаясь прорвать оборону постоянными штурмами и попытками инфильтрации.

Об оперативной обстановке в районе Покровско-Мирноградской агломерации сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Контроль над городами

Сырский подтвердил, что, несмотря на бешеное давление, украинские воины держат позиции.

«Наши войска прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение противника и уничтожить его личный состав и технику. Северная часть Покровска находится под нашим контролем. Останавливаем противника в Мирнограде. Ведем активную оборону», - отметил Главком.

Решения по логистике

Работая непосредственно в воинских частях генерал заслушал доклады командиров и определил конкретные шаги для усиления устойчивости обороны. Особое внимание уделили логистике, которая в условиях интенсивных боев критически важна.

По словам Сырского, речь идет об обеспечении бесперебойной работы маршрутов, «непосредственно влияющих на поставку боеприпасов и подкрепление для наших воинов».

Тактика врага и героизм защитников

оккупанты пытаются увеличивать давление и не учитывают потери. Ежедневно на этом участке происходит около 50 боевых столкновений.

«Бои на этом направлении отличаются высокой динамикой и интенсивностью, однако наши воины действуют решительно и профессионально… Искренне благодарю солдат, сержантов и офицеров — именно благодаря вам противник несёт огромные потери, благодаря вам стоят украинские Покровск и Мирноград», — подытожил Сырский.

Напомним, Покровск и Мирноград третий месяц находятся в условиях оперативного оцепления. Оборонная операция в этом районе продолжается, несмотря на сложную ситуацию на флангах и ограниченную логистику.

Дата публикации
Количество просмотров
146
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie