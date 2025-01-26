Что происходит в Великой Новоселке: военные объяснили ситуацию

Угрозы оцепления украинских подразделений в Великой Новоселке нет. Наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли из опасных районов. Войдя в населенный пункт, враг попал в огненный мешок, где любое движение пресекается снарядами и дронами.

Об этом пишет 110 ОМБр.

"Наши защитники сражаются как львы с необычайной храбростью", — акцентировали в бригаде.

Что происходило в последние дни в Великой Новоселке

Военные сообщили, что противник огромными силами пехоты пытался блокировать наши опорные пункты. Применение техники свелось на нет, как с нашей, так и со стороны противника. Все, что приближалось ближе километра к линии столкновения, уничтожалось.

"Если по арте и FPV у нас с противником приблизительный паритет, то по количеству пехоты у россиян огромное преимущество. Но крови мы у них хорошо попили и продолжаем кровопускание. Из районов, где возникала угроза окружения, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли" Это не означает, что мы полностью вышли из города, бои в Великой Новоселке продолжаются. действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимальное поражение противника", — сообщили в бригаде.

Там добавляют, что продолжать наступление из Великой Новоселки у окупантов уже не получится. Возникла типичная ситуация для армии РФ: "Главное сделать флаговтик".

"Цена и перспективы неважны. Река "Мокрыя Яли", которая создавала проблемы для обеспечения наших подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника. Войдя в Великую Новоселку враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами. и дронами", — отметили в ведомстве.

Ранее речь шла о том, что ситуация вблизи россияне планируют оцепить Большую Новоселку. Донецкая область. Между двумя российскими группировками остается менее 2 километров.

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