Что происходит в Волчанске: военный рассказал о главном преимуществе врага

Враг в Волчанске каждый день навязывает бои. Он преобладает в живой силе, боеприпасах, средствах поражения.

Об этом "24 каналу" рассказал лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.

По его словам, украинские бойцы ясно понимают важность взаимной поддержки.

"Работаем, боремся плечом к плечу для того, чтобы максимально уничтожать врага и не давать ему продвигаться", – сказал Назаренко.

Он сообщил, что враг в Волчанске каждый день навязывает бои. Подразделения отражают попытки окупантов продвигаться вперед. Продолжаются и артиллерийские обстрелы, и стрелковые бои.

У врага есть преимущество и в живой силе, и в боеприпасах, и в средствах поражения. Иногда кажется, что у врага буквально неограниченные ресурсы, учитывая ресурсы в ближнем и дальнем тылу. Однако есть понимание, что со временем у окупантов будет хуже ситуация.

"Оптимизм вселяет то, что рано или поздно они должны закончиться. Должна закончиться их техника. В частности, благодаря работе операторов FPV, артиллерии и т.д.", — сказал военный.

Ранее спикер ОТУВ "Харьков" сообщил, что противник в Волчанске использует тактику малых групп под прикрытием работы артиллерии. Враг применяет технику ограниченно, поскольку качественная работа наших артиллеристов наносит ему большие потери.

Также ранее речь шла о том, что ВСУ вернули утраченные позиции в Волчанске — северо-восточнее Харькова.

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