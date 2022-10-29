Что произошло в Севастополе: эксперт отверг одну, но допустил другую версию россиян

Эксперт назвал вполне вероятной версию оккупантов об атаке беспилотниками, а также предположил некую "небольшую диверсионную операцию".

После взрывов в оккупированном Севастополе 29 октября россияне опубликовали фото якобы украинской диверсионной лодки, которая могла подойти и что-то взорвать. Вряд ли это правда, ведь в таких условиях не было бы огромного столба дыма.

Об этом военный эксперт Павел Нарожный рассказал "24 каналу".

"Был бы взрыв, "хлопок", как говорится. Столб дыма характерен для долгосрочного горения какого-то крупного объекта – вертолета, корабля, подводной лодки, склада топлива. Но не одной лодки, которая несла на себе 100-150 килограммов взрывчатки. Она бы взорвалась, и на этом все закончилось", – объяснил эксперт.

По его словам, события в Севастополе не похожи и на ракетный удар, а напоминают некую "небольшую диверсионную операцию".

"Что-то близко подошло к этому кораблю, и он загорелся", – предположил Нарожный.

В то же время он назвал вполне вероятной версию оккупантов об атаке беспилотников.

"Если беспилотник зашел и поджег топливо на корабле – таков и был бы эффект. Оно горело бы и шел огромный столб дыма", – объяснил эксперт.

Предполагается, что в Севастополе могут гореть четыре российских корабля, однако пока это не подтвержденные данные.

"Скажем, наш какой-то катер вышел на расстояние 50 километров от Одессы и запустил 5-10 диверсионных беспилотников, которые удаленно управлялись. Пять из них сбили, а другие долетели и подожгли свои цели. Да, это возможно", – предположил Нагорный.

Напомним, рано утром 29 октября в Севастополе раздались взрывы. Российские оккупанты сообщили, что Черноморский флот РФ якобы "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой. Позже в Минобороны РФ заверили, что якобы все дроны удалось сбить, но также сообщили о повреждении морского тральщика "Иван Голубец" и РЛС фрегата "Адмирала Макаров".

Заметим, что в оккупированном Крыму периодически происходит разного рода "хлопок". Так, в прошлый раз, 15 октября, тоже раздавались взрывы в Севастополе. Тогда оккупационная "власть" уверяла в тренировочной работе ПВО.

Рашисты паникуют: в оккупированном Крыму снова слышали "хлопок"

Читайте также: