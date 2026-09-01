Что Путин готовит Украине на зиму: эксперт назвал главную цель новых атак

Последствия обстрелов Украины (иллюстративное фото)

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Характер российских воздушных атак в августе может свидетельствовать об изменении тактики РФ в преддверии осенне-зимнего периода. Одной из возможных целей Кремля является создание условий, при которых жизнь в больших украинских городах станет максимально сложной.

Такое мнение высказал эксперт по изучению России и политический аналитик Игорь Тышкевич.

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По его оценке, Россия будет пытаться добиваться этого прежде всего посредством массового применения реактивных дронов, тогда как баллистические ракеты могут использоваться для ударов по большим целям.

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«Если коротко, сделать большие украинские города непригодными для жизни. При этом получить максимальный результат за счет использования реактивных дронов, оставив баллистику для больших целей», – отметил Тишкевич.

По его мнению, таким образом, Путин может пытаться спровоцировать кризис внутренней миграции в Украине. В то же время Россия, по прогнозу аналитика, может направить на фронт около миллиона мобилизованных.

Тишкевич отметил, что Украина уже ищет способы противодействия реактивным дронам и сейчас активно использует для этого авиацию. Он прогнозирует, что к середине сентября могут появиться другие механизмы перехвата, а в октябре они могут стать массовыми.

По его оценке, это способно существенно снизить эффективность российских реактивных “Гераней”. В то же время, важным фактором будет оставаться выбор Украиной целей для ударов на территории РФ и действия непосредственно на фронте.

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"Поэтому октябрь-ноябрь, вероятно, станут месяцами крайне активных боевых действий. А также периодом, когда могут быть созданы новые рамки переговоров о замораживании данной войны", - считает эксперт.

Ранее мы писали, что непрерывные российские атаки по Киеву и области с использованием почти останавливающих город реактивных дронов будут продолжаться в ближайшее время, но интервал между ними все же имеет перспективы несколько увеличиться — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали несколько военных экспертов, комментируя сценарии.

В то же время народный депутат Руслан Горбенко заявил, что Киев и Киевская область могут получить статус прифронтовых территорий уже в сентябре. Соответствующее постановление правительство разрабатывает около двух недель.

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