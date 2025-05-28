Что разозлит Путина до смерти: аналитик Sky News назвал причину

Российский диктатор Путин / © Associated Press

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Уничтожение Керченского моста разозлит Путина до смерти, но для его разрушения необходимы немецкие ракеты TAURUS.

Об этом заявил аналитик Sky News по обороне и безопасности Майкл Кларк.

Эксперт напомнил, что на данный момент на мост было совершено два нападения. Первое было осуществлено взрывом грузовика, который нанес огромный вред, а второе — небольшими беспилотными летательными аппаратами.

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«Мост сейчас очень хорошо защищен. Но если они (украинцы — Ред.) будут использовать ракеты «Таурус», если им удастся обстрелять мост четырьмя или пятью ракетами «Таурус», они могут разрушить этот мост и надолго оставить в нем большую дыру», — говорит Кларк.

Почему мост важен?

До строительства моста, соединяющего Россию и Крым, между ними существовал только паром, напоминает Кларк.

«После 2014 года, когда россияне незаконно захватили Крым, они построили этот очень длинный мост, который является гордостью и радостью Путина. И он проехал по нему на большом грузовике, чтобы показать, насколько это важно. Дело в том, что мост является абсолютно законной военной целью, поскольку это незаконный мост», — говорит аналитик.

Кларк говорит, что мост транспортирует материалы в Крым, которые затем идут на север на Запорожье и Херсонщину для войны против Украины.

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«Уничтожение этого моста будет иметь стратегическое влияние, но в то же время — огромное символическое. И это разозлит Путина до смерти», — подытожил аналитик.