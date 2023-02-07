Что Россия готовит к 24 февраля: военный эксперт Михаил Самусь предупредил о волне ракетных ударов

Что может РФ сделать до 24 февраля?

В преддверии 24 февраля главе Кремля Владимиру Путину предстоит отчитаться о ходе так называемой "военной операции" в Украине во время Федерального собрания. Так что до этого времени, вероятно, следует ожидать большой информационно-психологической операции и волны ракетных ударов по Украине.

В интервью ТСН.ua об этом сказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Что может Россия сделать до 24 февраля?.. Классика жанра. Прежде всего, информационно-психологическая операция. Как бы мы это ни называли, ИПСО занимает очень важную роль, особенно у таких генералов, как Герасимов", — отметил Самусь.

Эксперт отметил, что российское командование уже начали подготовку к 24 февраля.

"Эта крупная информационно-психологическая операция, которая призвана зародить у нас страх, панику, уже действует. Далее, я думаю, будут нанесены ракетные удары. Под 24 февраля Путин выступит на Федеральном собрании. Ему нужно показать победу и успех. Ему нужно в этом обращении что-нибудь рассказать. Поэтому я думаю, что и волна ракетных ударов, и информационно-психологическая операция будут", — добавил Самусь.

Напомним, украинский эксперт Петр Черник считает, что у главы Кремля Путина "на карту поставлено абсолютно все", поэтому можно ожидать любых "сумасшедших вещей".

Эксперт провозглашает, что Россия хочет оторвать левобережье от правобережья Украины с помощью ракет, что позволит ей оставить фронт без западной поставки.

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