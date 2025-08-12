ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

Что Россия готовит вместо окончания войны – Зеленский раскрыл планы Путина

Президент Зеленский заявляет, что Россия не собирается прекращать войну, а готовит новые наступательные операции.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска не намерены прекращать войну, а, напротив, готовятся к новым наступательным операциям.

По его словам, в условиях подготовки к эскалации важно сохранять единство мира и усиливать давление на Россию.

В своем обращении Зеленский отметил важность поддержки со стороны европейских лидеров и их активного дипломатического подхода, который, по его мнению, поможет завершить войну "достойным миром". Он также отметил, что Украина поддерживает решительность Президента Трампа по этому вопросу.

"Мы все поддерживаем решимость Президента Трампа и должны вместе сформировать такие позиции, которые не позволят России в очередной раз обмануть мир", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что действия российской армии свидетельствуют об обратном:

"Видим, что российская армия не готовится к прекращению войны. Напротив, они занимаются такими перемещениями, свидетельствующими о подготовке новых наступательных операций. В таких условиях важно, чтобы единству мира ничего не угрожало".

Зеленский отметил, что любое решение по безопасности Украины и Европы должно придавать общим возможностям. Он подчеркнул, что пока Россия продолжает войну, мир должен усиливать давление силой, санкциями и дипломатией.

"Благодарю всех, кто помогает! Мир благодаря силе", — резюмировал Президент.

Ранее президент Украины Зеленский сообщил, что российские войска перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie