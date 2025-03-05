Что россияне собрались делать с Покровском: командир "Волков Да Винчи" рассказал

Российская армия не собирается захватывать Покровск штурмом, вместо этого расширяет фронт в попытках изолировать город, перерезав логистику.

Об этом рассказал командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей "Филя" Филимонов, сообщает "Бабель".

Филимонов сообщил, что происходит на Покровском направлении.

"До зимы противник захватил много важных населенных пунктов. Например, Новогродовка и Селидово. Это города, от которых прямая дорога на Покровск", — напомнил комбат.

Однако оккупанты не заблокировали трассы на Покровск. Есть достаточно путей, чтобы заезжать в город и уезжать из него, а пути логистики российских войск находятся под контролем Сил обороны Украины.

В то же время подъезд почти ко всем позициям Покровского направления проходит по одной дороге. Она сложная, ведь туда российские захватчики запускают много беспилотников.

В свою очередь украинские войска не только оборонялись. Так, батальон "Волки Да Винчи" в течение февраля частично освободил поселки, имеющие стратегическое значение для будущего наступления. В то же время ВСУ потеряли поселок Котлино, где расположена последняя шахта, добывавшая коксовый уголь. За этот населенный пункт до сих пор продолжаются бои.

Тактика врага на этом направлении – просачивание группами и проведение механизированных штурмов. Группы российских военных довозят до конкретных точек, высаживают, приказывают идти пешком к какой-то точке и закрепиться на ней до прибытия второй группы. Что касается механизированных штурмов, то в случае ухудшения погоды захватчики начинают двигаться к позициям техникой – от баги, мотоциклов и "Жигулей" до боевых машин пехоты, танков, бронетранспортеров и "Тайфунов".

Напротив батальона "Волки Да Винчи" стоит 90-я танковая дивизия Вооруженных сил России. Некоторые вражеские подразделения были полностью уничтожены украинскими защитниками дважды. Оккупанты выходили на полное восстановление и уже третий раз вступают в бой.

"Да, враг имеет значительное преимущество в людях, но с такими большими потерями это не может длиться долго. Для нашего батальона удачный день – по меньшей мере 10 уничтоженных противников. Так что можно представить их потери за месяц", – отметил Филимонов.

Он добавил, что российская армия не может постоянно наступать в таком темпе.

"В это же время главком (Александр Сырский – ред.) дает понять, что его стратегия ведения боя – это освобождать территории, контратаковать. В обороне победить невозможно. Поэтому предполагаем, что сейчас готовятся условия для наступления", – сказал Филимонов.

Напомним, 3 марта в Deep State сообщили, что ВСУ стабилизировали ситуацию в районе Покровска, остановили российских военных в районе трассы Константиновка – Покровск и возле Водяного Второго.