Что с электронным реестром военнообязанных: нужно ли мужчинам срочно удалять "Дию"

Для эффективного введения военного учета в Украине введен Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. В Минобороны подчеркивают, что сейчас проходит мобилизация, усиленная раздача повесток связана со стремлением поставить на учет как можно больше мужчин и формированием резерва. А о многих мужчинах в ТЦК вообще нет информации.

Единый электронный реестр военнообязанных и призывников – в каком он состоянии

Реестр был создан для того, чтобы отцыфровать ведение учетных данных военнообязанных. Это позволит автоматизировать процесс получения информации о военнообязанных, данных по регистрации проживания, сведений об их семейном положении, любых изменениях.

28 марта 2022 г. был утвержден порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Поскольку он начал функционировать недавно, по состоянию на сегодняшний день не содержит полной базы всех военнообязанных граждан. Все из-за того, что к этому времени весь учет военнообязанных велся "на бумаге", а многие граждане вообще никогда не состояли на военном учете.

Нужно ли срочно удалять "Дию" со смартфона

Кроме того, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов еще до конца не сформирован, законодательно не определен механизм получения повесток через этот реестр или через ту же "Дию". "Законодательством не определена возможность вручения повесток онлайн, поэтому не нужно пугаться и срочно удалять мобильное приложение "Дия" со смартфона", — уверяет юрист Владислав Юрчак.

Поэтому сегодня повестки вручают в общественных местах и блокпостах.

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