Что с контрнаступлением ВСУ: заместитель Ермака говорит, что подготовка еще продолжается

Украинские войска пойдут в контрнаступление, когда получат все необходимое вооружение.

Подготовка Украины к контрнаступлению продолжается, и он даст результаты, заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Об этом Жовква сказал в эфире Bloomberg Television 25 мая.

Замглавы ОП сказал, что украинские войска пойдут в контрнаступление, когда получат все необходимое вооружение от союзников. Чиновник убежден, что ожидаемое контрнаступление даст результаты.

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"Мы и дальше будем готовить контрнаступление", — сказал Жовква.

В этом контексте он напомнил о поставках дальнобойной артиллерии, боеприпасов и боевых танков.

Заместитель руководителя президентского офиса также заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется уже в ближайшее время и "не займет много времени".

Кроме того, отвечая на вопросы телеведущей, Жовква высмеял заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который накануне сказал, что Украина не сможет одержать победу в войне с Россией.

"Возможно, я что-то упустил, но, возможно, премьер-министр стал очень хорошим военным экспертом", – сказал чиновник.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк сказал итальянским журналистам, что украинское контрнаступление началось и продолжается уже несколько дней. Позже он уточнил свое заявление, сказав, что контрнаступление – "это не какой-то "один ивент", который начнется в конкретный час конкретного дня", а "это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск".

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