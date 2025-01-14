Что считать победой в войне: Берлинская встревожила заявлением о границах 2025 года

Победа на этом этапе – удержать ситуацию, не дать посыпаться фронту и не разрешить врагу захватить большие города.

Ранее в Украине победой в войне называли возвращение границ 1991 года, однако сегодня это нереально. Теперь нужно думать о том, чтобы не потерять границы 2025 года.

Такое мнение ветеранка войны, волонтер, руководительница центра поддержки авиаразведки Мария Берлинская высказала в интервью DW.

В мае 2024 года в одном из интервью Берлинска сказала, что Украина в то время проигрывала войну. В новом разговоре с журналистами ветеранка ответила, стало ли государство ближе к поражению.

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"Смотря, что мы считаем дефиницией победы и поражения. Победой сначала мы называли границы 91-го года. Потом все чаще начали возникать нарративы о границах по крайней мере 22-го года — то есть с тем, что мы не признаем оккупацию, но остальную часть своей территории мы будем возвращать дипломатическим, политическим путем – не силой только оружия. И сейчас мы говорим о победе и поражении, имея также в контексте на фоне определенный публичный нарратив, где говорится, что придет Трамп и через 24 часа завершит войну", – обратила внимание волонтер.

Она добавила, что у части общества есть определенные такие ожидания. В то же время у другой части общества есть понимание, что так быстро война не закончится.

Берлинская выразила мнение, что станет победой Украины на этом этапе войны.

"Это значит, что победа для нас на данном этапе – это, по крайней мере, не потерять то, что мы имеем сейчас. Победа – это удержать ситуацию, не дать посыпаться фронту и не дать россиянам прорваться в большие города, захватить большие города", – объяснила ветеранка.

Ведь, добавила она, после Покровска, если враг захватит город, "дальше оперативное пространство, и они (российские войска – ред.) могут идти вперед-вперед там в Павлоград и дальше".

Волонтер подчеркнула, что украинцам следует думать о сохранении границ 2025 года.

"Имеем ли мы границы 91-го года – нет. Границы 22-го, я считаю, уже тоже нереалистичны по состоянию на начало 25-го. И нам сейчас важно вести дискуссию в том ключе, чтобы не потерять границы 25-го года – то есть границы, которые могут быть завоеваны в 25-м году, и даже их мы не сможем в будущем восстановить. Вот об этом нам нужно думать", – высказала мнение Берлинская.

К слову, историк Ярослав Грицак считает, что у Украины будет две формулы победы в войне – минимум и максимум. Минимум – выход из войны в тех границах, в которых удастся, вступление в ЕС, сохранение потенциала и людей.

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