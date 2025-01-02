Что следует делать, чтобы закончить войну как можно быстрее: комбат Верес дал ответ

Пусть на войне лучше теряются механизмы, а не люди, убежден Кирилл Верес.

Чтобы закончить войну как можно быстрее, необходимо создавать и развивать роботизированные системы.

Об этом заявил комбат батальона К2, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого и Герой Украины Кирилл Верес в интервью "Армія TV".

"Роботизированные системы. Только развитие в этом. Это единственное, что мы можем сделать сами и не получать из какого-то там пакета помощи. У нас мозгов хватает. Не все же сбежали из страны умные люди. И рук хватает... И ног. Хватает всего. Желания не хватает. Концепции подхода нет. Мотивации нет. Но во многом сами виноваты, как и мы (военные – ред.), так и вы – журналисты. Но хватает всего. Это, пожалуй, единственное, что мы сейчас можем активнее всего самостоятельно развивать", – сказал он.

Верес отметил, что, как пилот, он видит в этом большую перспективу.

Военный подчеркнул, что лучше пусть на войне теряются механизмы, а не люди.

"Все, что можно сделать механизмами, и про**ать его, пусть про**ется та машинка, лишь бы не люди", – подытожил Кирилл Верес.

Ранее Верес призвал к честности в военных подразделениях, отмечая, что каждая ложь на фронте может стоить жизни бойцам.

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